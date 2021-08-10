«الكهرباء»: 22% زيادة فى إنتاج مصر من الطاقة الجديدة خلال 2020-2021

أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إجمالي الطاقة المنتجة من مشروعات الهيئة خلال العام المالي 2020-2021 خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بلغت نحو 4 آلاف و518 ميجاوات/ ساعة، بزيادة قدرها 22% عن العام المالي السابق له، نتيجة لارتفاع جودة أعمال التشغيل والصيانة لتلك المشروعات.

ارتفاع إنتاج مصر من الطاقة الجديدة 22% خلال 2020-2021



وأشارت الهيئة في بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروعات التي قامت بها ساهمت في توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ خلال العام المالي 2020-2021، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2230 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

واستعرض المجلس، أداء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التابعة للهيئة، والبالغ إجمالي قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 6 آلاف ميجاوات، منها أكثر من 1280 ميجاوات مملوكة للهيئة.

كما تم استعراض الجهود المبذولة بين الهيئة والمؤسسات الحكومية لفض التشابكات المالية والتي كان لها الأثر الجيد في تحسين الواجهة المالية للهيئة، وبما انعكس على مستوى أدائها إيجابياً من حيث الالتزام بسداد مدفوعات شركات تنفيذ المشروعات الكبرى، سواء مشروع 250 م.و - طاقة رياح في خليج السويس المنتظر بدء إنتاجه للطاقة الكهربائية في الربع الأخير من عام 2022، أو مشروع 50 م.و - خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة والمتوقع بدء إنتاج الطاقة الكهربائية منه منتصف العام المقبل.

وترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بجلسته الثانية لعام 2021 لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعرب الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن سروره لكون الهيئة من أولى الجهات التابعة لوزارة الكهرباء التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد بداية لمرحلة جديدة من العمل بأحدث التقنيات التي تًعد من سمات العمل بالعاصمة الجديدة.

أكد الدكتور شاكر أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035.