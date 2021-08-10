فيسبوك يحظر مئات الحسابات لنشرها أخبارا مضللة عن لقاحي فايزر وأسترازينيكا

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن حظر مئات الحسابات لنشرها أخبارا مضللة عن لقاحي فايزر وأسترازينيكا.

وأشار فيسبوك، إلى أن الحسابات تتبع شركة مسجلة في بريطانيا تعمل في روسيا نيابة عن مجهولين.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة فيسبوك، التي انتقدها مشرعون وباحثون لسماحها بانتشار معلومات مضللة عن اللقاحات على منصاتها، لأنها بدأت تضيف تصنيفا للمنشورات التي تناقش سلامة الجرعات وستضع قريبا تصنيفا على كل المنشورات بخصوص اللقاحات.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة إنها ستدشن أداة في الولايات المتحدة، لتقديم معلومات عن الأماكن التي يمكن منها الحصول على لقاحات كوفيد-19 وستضيف قسما خاصا بالمعلومات عن كوفيد-19 لمنصتها إنستجرام لنشر الصور.



بعض البلدان أوقفت التطعيم بلقاح أسترازينيكا



وانتشرت مزاعم خاطئة ونظريات مؤامرة عن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولا يزال موقعا فيسبوك وإنستجرام، اللذين شددا سياستهما في الآونة الأخيرة بعد فترة طويلة من اتباع سياسة عدم التدخل بشأن المعلومات المضللة عن اللقاحات، يضمان حسابات كبيرة وصفحات ومجموعات تروج لمزاعم خاطئة بشأن الجرعات يمكن بسهولة العثور عليها من خلال كلمات البحث.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة فيسبوك بتحديث أدواتها المتعلقة بنقل البيانات كجزء من مشروع نقل البيانات الخاصة بها، حيث أضافت الشركة وجهتين جديدتين يمكن من خلالهما نقل البيانات وهي خدمة Photobucket و خدمة تقويم جوجل.

وبحسب موقع The Verge فإن فيسبوك تقول إن دعم خدمتي Photobucket وتقويم جوجل تجعل الخدمة "أبسط وأكثر سهولة"، حيث أنه من بين التحسينات، سيكون من السهل رؤية حالة كل عملية نقل، وبدء عمليات نقل متعددة إلى نفس الموقع، والتصفية وتحديد البيانات التي تريد نقلها بالفعل.

وتوسعت عملية نقل المعلومات في فيسبوك منذ أن أطلقت الشركة خدماتها عام 2019، حيث إن الهدف من أدوات نقل البيانات ومشاركتها في مشروع نقل البيانات مع مايكروسوفت وجوجل وتويتر وآبل هو السماح للمستخدمين بنقل معلوماتهم بين الأنظمة الأساسية والخدمات دون الحاجة إلى تحميلها أولا.

وتقوم فيسبوك بتطوير البرمجة الخاصة بأدوات نقل البيانات لإضفاء عدد كبير من المميزات التي تستطيع تحسين أدائها ليمكن فيما بعد نقل صور فيسبوك إلي تطبيق صور جوجل مباشرة دون أى عناء.