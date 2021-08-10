وكالة حكومية تخفض توقعاتها لهبوط إنتاج النفط الأمريكى فى 2021

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 160 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.12 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 210 آلاف برميل يوميا.

وكالة حكومية تخفض توقعاتها لهبوط إنتاج النفط الأمريكي في 2021

وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يستقر الإنتاج نسبيا حتى نهاية أكتوبر قبل أن يبدأ بالارتفاع في نوفمبر وديسمبر وعلى مدار عام 2022، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي في 2022 حوالي 11.8 مليون برميل يوميا بارتفاع قدره 650 ألف برميل يوميا، وهي زيادة أصغر من توقعاتها السابقة البالغة 750 ألف برميل يوميا.

وسجل إنتاج النفط الأمريكي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يوميا في 2019 قبل أن تسحق جائحة فيروس كورونا الطلب والأسعار.

كما أنها تتوقع أن يرتفع استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات المتحدة بمقدار 1.58 مليون برميل يوميا إلى 19.70 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة مع توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.52 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بلغ 8.6 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2021، ارتفاعا من 8.3 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، لكنه أقل من المتوسط المسجل في النصف الثاني من 2019 والبالغ 9.3 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط اليوم، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في 3 أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا.

وصعد خام "برنت" بنسبة 1.2% إلى 69.88 دولار للبرميل، بعد أن نزل 2.3 % أمس الاثنين، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5 بالمئة إلى ‭67.47‬ دولار للبرميل، بعد أن هوى 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة.