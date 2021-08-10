مجلس السيادة الانتقالي: لن نسمح بحدوث انقلاب عسكري في السودان

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الحكومة حققت إنجازات عديدة بعد حصار دام 30 عاماً على السودان، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بحدوث انقلاب عسكري.

وأضاف محمد حمدان دقلو، إن الدولة برغم الهفوات تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين، متابعا: “نحن طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود”، حسب بيان لقوات الدعم السريع.

وأوضح أن هناك بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها فاقدي الوطنية، مشيراً إلى أن هؤلاء تحلو بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن، وأضاف أن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد.

وتابع دقلو: "مشكلة بلدنا ليست في انعدام الموارد، كما أن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن"، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسناً مستمراً حال خلصت النوايا.

وطمأن دقلو بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن السياسيين هم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية.

وأردف: "نحن العسكريين لن نسمح بحدوث انقلاب.. نريد تحول ديمقراطي حقيقي عبر انتخابات حرة ونزيه ليس مثلما كان يحدث في السابق من غش من خلال تبديل صندوق بصندوق".

وأشاد النائب الأول بجهود القوات النظامية كافة في حراسة البلاد والثغور، قائلا إن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات هم أوتاد البلاد مرابطين في الثغور لحمايتها.