مستشار الأمن الوطني الإماراتي: المناخ الاستثماري في مصر يوفر فرصًا غير مسبوقة للاستثمارات

نقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة.

وأشاد الشيخ طحنون بن زايد بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ظل العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يوفر فرصاً غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل.

وأكد مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، والتطلع لأن تمتد تلك العلاقات الإستراتيجية إلى الأجيال المستقبلية.