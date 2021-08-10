الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال: تسجيل 2232 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

كورونا البرتغال
كورونا البرتغال

سجلت السلطات الصحية في البرتغال، الثلاثاء، 2232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 990 ألفًا و293 مُصابًا. 

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية، في بيان لها أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية: أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و502 حالة عقب تسجيل 17 وفاة جديدة على مدار أمس. 

أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 929 ألفًا و547 مريضًا فور تسجيل 3705 حالات تعاف جديدة منذ أمس، مُضيفة أن إجمالي عدد الحالات النشطة بلغ الآن 43 ألفًا و244 حالة على مستوى البرتغال.

البرتغال كورونا فيروس كورونا المصابين الوفيات

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فوضى الطب

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