شعبان يوسف: «حكايات من جنازة بوتشي» حوار بين الشرق والغرب

قال الشاعر والناقد شعبان يوسف، إن هناك أدباء في مصر خارج حسبة النخب المريضة في مصر.. وأحمد صبري أبو الفتوح أحد من كسروا شوكة هذه النخب بإبداعه.

وأضاف خلال فعاليات مناقشة رواية "حكايات من جنازة بوتشي" للروائي أحمد صبري أبوالفتوح التي ينظمها منتدى المستقبل للفكر والإبداع بحزب التجمع: "في روايته" حكايات من جنازة بوتشي" التي نناقشها اليوم تختلف في مساراتها عن رواياته السابقة، والتي يبدو في ظاهرها الحديث عن الكلاب لكن مضمون حوارها عن الشرق والغرب.

وواصل: “لماذا أقول إن الرواية تدير حوارا بين ثقافة الغرب والشرق؟ ببساطة شديدة جدا أحد أبطال الرواية جاك شهاب الدين متدين سافر ألمانيا وفي غيابه اختارت ابنته الحصول على كلب ثم تبدأ الحكاية عن ثقافتين”.

واستكمل: “بالإضافة إلى أن الرواية تدير حوارا بين الشرق والغرب إلا أنها أيضا رواية شديدة المتعة وكتبت بحرفية شديدة”.

يذكر أن الرواية يناقشها كل من الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي والناقد الدكتور محمد سليم شوشة، ويدير الندوة الشاعر والناقد شعبان يوسف.

أما عن رواية "حكايات من جنازة بوتشي» فهى الرواية التي تحمل رقم 11 في مسيرة الكاتب أحمد صبري أبوالفتوح بعد العديد من الروايات ومنها «طائر الشوك»، و«جمهورية الأرضين»، وخماسية «ملحمة السراسوة»، و«أجندة سيد الأهل»، و«برسكال»، و«تاريخ آخر للحزن», بالإضافة إلى مجموعة قصصية وحيدة بعنوان «وفاة المعلم حنا».

وفي معرض حديثه لـ"الدستور"، وصف الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح روايته الجديدة قائلا:" هي رواية قصيرة تتناول جوانب الحياة والموت، وأيًا جوانب عن الفرح والحزن، وأيضًا عن البهجة والجهامة، عن وحدة الوجود كما يعرفها الصوفيون،هي عبارة عن تضفيرة من خلال علاقة رائعة بين الإنسان ومخلوقات الله، وصدرت في 130 صفحة من القطع المتوسط".

أما عن المؤلف فقد ولد أحمد صبرى أبوالفتوح 1953 بمحافظة الدقهلية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1975، ثم عمل وكيلا للنائب العام، وتدرج في مناصب القضاء حتى عمل رئيسا للنيابة العامة، ثم استقال من القضاء وعمل بالمحاماة.

يقول أحمد عن نفسه: "أنا كاتب وروائي ومحام مصري عربي التوجه، أؤمن بالاشتراكية العلمية والمادية الجدلية وجدل الإنسان، وبالفصل التام بين الدين والدولة أعمل ضد التمييز بكافة أنواعه ضد المرأة والفقراء والأقليات الدينية والعرقية".

خماسية «ملحمة السراسوة» أضخم أعمال أحمد صبري أبو الفتوح، وهي صادرة عن دار ميريت للنشر وأجزائها الخمسة هي «الخروج، التكوين، أيام أخري، شياطين وملائكة، وحكايات أول الزمان».