الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يهنئ علاء عبدالخالق بتعيينه مديرًا لمباحث الجمارك

الشحات غتوري واللواء
الشحات غتوري واللواء علاء

هنأ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الثلاثاء، اللواء علاء عبدالخالق، مدير مباحث الجمارك، بثقة وزير الداخلية وتعيينه مديرًا لمباحث التهرب الجمركي.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن أجهزة وإدارات مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك تقوم، بالتنسيق مع  إدارة مباحث الجمارك لتنظيم حملات مشتركة على أماكن ومخازن وبؤر البضائع المهربة والرقابة على المنافذ والمستودعات والمناطق الحرة لضبط العديد من محاولات تهريب السلع والبضائع المستوردة الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية واستعادة ملايين الجنيهات من حقوق الخزانة العامة في تلك القضايا، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في عمليات الضبط، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه الحملات فى الحفاظ علي الأمن الاقتصادي لمصر واستعادة الإنضباط في المنافذ والشارع التجاري بعد سنوات من تزايد عمليات تهريب السلع المستوردة والتي لا تتسبب فقط في ضياع موارد عامة ممثلة في الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة وغيرها من الضرائب المستحقة عليها ، بل الأهم فى تهديدها للصناعات المحلية والحد من قدرتها علي النمو والمنافسة بصورة عادلة داخليا وخارجيا.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن رجال مباحث التهرب الجمركى والعاملين بأجهزة مكافحة التهرب الجمركى يبذلون جهودا مضنية فى جميع الأوقات تفوق الواجب الوظيفي لجلب المعلومات الاستخباراتية عن محاولات التهريب والطرق والوسائل التي يلجأ لها المهربون للحفاظ علي حقوق الخزانة العامة وتحقيق العدالة الضريبية وحماية منافذ الوطن، موجّهًا التحية لرجال الأمن بوزارة الداخلية لنجاحهم في استعادة  الأمن والاستقرار والانضباط للشارع المصري.

من جانبه، أكد اللواء علاء عبدالخالق، مدير مباحث الجمارك بالعاملين سعادته بالتعاون والتنسيق مع الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والإدارات المختصة بمكافحة التهرب الجمركي لبذل المزيد من الجهود لضبط محاولات التهرب الجمركي التى تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المجتمع والسوق المحلى من استيراد والاتجار بالبضائع الممنوعة أو المحظورة.

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