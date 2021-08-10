الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الخميس.. انطلاق أكبر مؤتمر متخصص في جراحة الأوعية الدموية بالشرق الأوسط

جراحة الأوعية الدموية
جراحة الأوعية الدموية

ينطلق الخميس المقبل، المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية والمؤتمر السادس لأقسام جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة الأزهر وعلى مدار ثلاثة أيام بفندق موفنبيك الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر.

يقام المؤتمر بمشاركة رموز متميزة من جراحي الأوعية الدموية والتخصصات المختلفة والمتعمقة في علاج القدم السكرى ومضاعفاته مثل الجراحة العامة والعظام والتجميل والأعصاب والغدد ويتضمن ١٣٧ متحدثا ورئيس جلسة مصرى و٣٠ متحدثا أجنبيا من ١٨ دولة أجنبية يشاركون فى 15 جلسة و15 ورشة عمل و155 محاضرة علميه وبمشاركة حية من 24 دولة من أنحاء  دول العالم.

وعلى هامش المؤتمر يقام بعض الأنشطة التنموية والاجتماعية منها استعراض مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضي القدم السكري غير القادرين وتنفيذ ورش عمل لتدريب شباب الأطباء والتمريض والفنيين ومسابقات لتنشيط البحث العلمى للشباب من جراحي الأوعية الدموية.

المؤتمر تم الإعداد له  على مدار عام ونصف وحجز فنادق عالمية ذات مساحات خارجية واسعة بقوة استيعابية ١٠٠٠ غرفة وقاعات محاضرات كبيرة معقمة بالكامل بأحدث أجهزة التعقيم الحديثة مع نقل حى مباشر لكل فاعليات الحدث الأكبر فى جراحة الأوعية بمصر ٢٠٢١.

يقام خلال المؤتمر سمبوزيوم علمي ينظمه المكتب العلمى third eye يعرض خلاله احدث تكنولوجيا عالمية لعلاج القدم السكرى بتكنولوجيا الفضه الرباعية tetrasilver.

الشرق الأوسط شيخ الأزهر البحث العلمي مبادرة قدم صحيح مرضى القدم السكرى

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وائل لطفي

فوضى الطب

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