حال وفاة المستحق.. شروط حصول الإخوة على المعاش خلال شهر

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنه يقصد بالمستحقين هم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.

وأشارت إلى أنه لابد من وجود عدة اشتراطات لاستحقاق الإخوة والأخوات بحسب الأحوال بالإضافة إلى شروط الإعالة الآتية​:-

- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.



وأكدت الهيئة أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددًا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكدت مواصلة صرف معاشات شهر أغسطس دون شكاوى من المواطنين، لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.