الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسى: موسكو لن تغير مواقفها السياسية من أجل تلبية التوقعات الأمريكية

أندريه كورتونوف
أندريه كورتونوف

أكد المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف، أن موسكو لن تعيد النظر في موقفها بشأن القضايا الدولية الرئيسية من أجل تلبية توقعات واشنطن، لافتًا إلى أن هذا النهج سوف تترتب عليه عقوبات أمريكية أشد ضد روسيا.

شدد كورتونوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية بثتها الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني: على أنه عقب القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في جنيف، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانتظار لعدة أشهر حتى اللحظة التي سيكون من الممكن فيها قول شيء أكثر دقة وتحديدًا حول مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف: "لدي انطباع بأنه أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أشهر لإجراء تصحيحات خلال هذه الأشهر، من أجل أن تُظهر روسيا أنها قامت بواجبها المدرسي وأن سياستها قد تغيرت". 

وتابع المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف: "إذا كان الجانب الأمريكي يعتقد ذلك حقًا، فإن مثل هذه التوقعات لا طائل من ورائها بالطبع، لأن القيادة الروسية ليس لديها رغبة أو استعداد لإجراء أي تغييرات جوهرية في سياستها". 

ورجح المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف: أن الجانب الأمريكي سيشعر بخيبة أمل شديدة من رفض موسكو التخلي عن نواياها لتتوافق مع توقعات واشنطن. 

أندريه كورتونوف موسكو واشنطن روسيا القمة الروسية الأمريكية

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