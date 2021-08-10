الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

4 شركات مقاولات تحظى بتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالكونغو

المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز

قال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظات مقاولي التشييد والبناء، إن 4 شركات مقاولات كبرى وقعت عقود تنفيذ عدة مشروعات كبرى بالكونغو الديمقراطية تضمن الشركات المنفذة عدد من الشركات بما فيها شركة مقاولات قابضة وشركة مقاولات أخرى متخصصة فى تنفيذ مشروعات التكنولوجيا والألياف الضوئية وتتراوح قيمة المشروعات ما بين 4 -4.5 مليار دولار بالكونغو الديمقراطية.

أضاف عبد العزيز، لـ"الدستور"، أن عدد من المؤسسات التمويلية تقوم بتوفير غطاء التمويل، كما يوجد بعض البنوك المتخصصة لتمويل المشروعات بالقارة الافريقية ولتمويل كبري المشروعات التنموية بالدولة الكونغو.

وأعلن رئيس الاتحاد الافريقي أنه سيتم بدء تنفيذ الأعمال خلال مطلع العام المقبل ٢٠٢٢، كما سيتم تنفيذ المشروعات الخاصة أعمال الطرق والبنية التحتية وشبكة الاتصالات لجمهورية الكونغو كما تشمل تنفيذ العديد  المشروعات  المتكاملة والتى تشمل مشروعات عملاقة فى صناعة المدن الجديدة ومشروعات إدارية واستثمارية ضخمة بخلاف مشروعات إقامة المناطق الصناعية، وذلك فى إطار مخططات التنمية فى الكونغو والتى تطمح نحو تأسيس مشاريع متعددة.

الاتحاد الافريقي ٤ شركات مقاولات تحظي بنتفيذ مشروعات الكونغو البنة التحتية

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وائل لطفي

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