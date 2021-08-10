رئيس «التعبئة والإحصاء»: 400 قرية خارج خريطة الأكثر احتياجًا بفضل «حياة كريمة» (حوار)

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن المؤشرات الأولية الخاصة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أظهرت خروج ٤٠٠ قرية من خريطة القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يعكف حاليًا على إعداد قائمة جديدة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصرى، تضم ١٥٠٠ قرية، تقع نسبة ٧٠٪ منها بمحافظات الصعيد.

أضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن معدلات المواليد، فى ظل جهود الدولة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، انخفضت بفارق أكثر من ٧٥ ألف مولود بين عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠، مع تراجع معدلات الزيادة الطبيعية بين المواليد والوفيات من ١.٧ مليون نسمة خلال عام ٢٠١٩ إلى ١.٥ مليون فى عام ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن ريف الوجه القبلى لا يزال الأعلى إنجابًا على مستوى الجمهورية، فى ظل مسئوليته عن ٤٣٪ من المواليد سنويًا.

وكشف عن أن جهاز الإحصاء بصدد تنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية لأول مرة فى أكتوبر المقبل، بتمويل وجهود مصرية بالكامل، وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه، للمساعدة على رسم السياسات والبرامج السكانية الصحية، بالإضافة إلى إطلاق بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الجديد، فى أكتوبر المقبل ولمدة عام كامل، إلى جانب عدد من المسوح الأخرى الخاصة بالتعداد الاقتصادى والعمالة خارج المنشآت الاقتصادية، وغيرها من المسوح التى تأجلت خلال الفترة الماضية بسبب أزمة جائحة كورونا.

■ بداية.. ما آخر تطورات المشكلة السكانية فى مصر فى ضوء المؤشرات الأخيرة؟

- الدولة بدأت مؤخرًا أولى خطواتها فى اتجاه حل المشكلة السكانية، ومؤخرًا انخفضت أعداد المواليد بين عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بفارق أكثر من ٧٥ ألف مولود، كما تراجعت معدلات الزيادة الطبيعية بين المواليد والوفيات من ١.٧ مليون نسمة خلال عام ٢٠١٩ إلى ١.٥ مليون فى عام ٢٠٢٠.

وخلال الأشهر الأخيرة، اتسعت أيضًا المدة الزمنية لزيادة مليون نسمة، فقد حققت مصر المليون رقم ١٠٠ خلال ٢٠٥ أيام، ثم حققت المليون الأول بعد المائة خلال فترة ٢٣٥ يومًا، بينما استغرق المليون الثانى نحو ٢٧٥ يومًا، أى حوالى ٩ أشهر، وكلما ازدادت مدة إضافة مليون نسمة إلى السكان دل ذلك على انخفاض أعداد المواليد، وهذا مؤشر جيد.

وأعتقد أن أعداد المواليد، فى ظل هذه المعدلات وفى ظل اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية المستمرة بمواجهة المشكلة السكانية، ستنخفض بمعدلات أكبر مما هى عليه حاليًا، وهذا سيتضح فى تسجيل المليون الثالث، المتوقع خلال العام المقبل.

■ هل مازالت معدلات الزيادة السكانية مقلقة رغم تراجع أعداد المواليد؟

- بالتأكيد معدلات المواليد والنمو السكانى الحالى، رغم تراجعهما، ما زالا غير كافيين لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والنمو الاقتصادى حتى يشعر المواطن بثمار المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وهذا ما يفسر عدم شعور المواطن بالكم الهائل من المشروعات التى يجرى تنفيذها، وذلك بسبب الزيادة السكانية المضاعفة التى تلتهم كل جهود التنمية الاقتصادية.

ونحن فى مصر نحتاج أن يكون معدل النمو الاقتصادى يساوى ٣ أضعاف معدل النمو السكانى، على الأقل، حتى تستقر الأوضاع، وقبل جائحة كورونا، كان معدل النمو الاقتصادى يبلغ ٥.٦٪ والسكانى ١.٩٪، أى أننا لم نكن قد وصلنا بعد لمستوى الـ٣ أضعاف، الأمر الذى يضع الدولة أمام خيارين، إما خفض معدلات المواليد أو زيادة النمو الاقتصادى لتغطية الزيادة السكانية.

ورغم أن القوة البشرية نعمة، فإن تدنى الخصائص السكانية يتسبب فى تحول المجتمع إلى سوق مستهلكة لا منتجة، ما يعنى تحولها لنقمة.

■ فى ضوء البيانات الأخيرة.. هل تغيرت خريطة المحافظات الأعلى إنجابًا؟

- لا يزال ريف الوجه القبلى، الذى يضم ٣٨٪ من سكان مصر، هو المسئول عن ٤٣٪ من المواليد سنويًا، حيث يعد صعيد مصر هو المورد الأول للسكان وأحد العناصر الرئيسية للمشكلة، لذا اتجهت الدولة بكل قدراتها وإمكاناتها نحو الصعيد، فى محاولة لوضع حلول للمشكلة السكانية، وذلك عبر رفع كفاءة البنية التحتية والصحية والتعليمية، ومستويات التشغيل، بما يساعد فى القضاء على الفقر، وبالتالى يحد من معدلات الزيادة السكانية، فكلما ازداد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر، وكلما ازداد حجم الأسرة ازدادت نسبة الفقر.

وعلى سبيل المثال، فإن الأسر التى يزيد أفرادها على ١٠ تبلغ نسبة الفقر بينها ٨٠٪، فيما تبلغ نسبة الفقر فى الأسر المكونة من ٣ أو ٤ أفراد نسبة ٢٠٪، بينما تتراجع نسبة الفقر إلى ٧٪ بين الأسر الأقل من ٣ أفراد.

ونحن، حاليًا، بصدد تنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية لأول مرة، بتمويل وجهود مصرية بالكامل، وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه، كبديل عن مسح الصحة الديموغرافى «DHS»، الذى كانت تموله الوكالة الأمريكية للتنمية حتى عام ٢٠١٤.

ويعد هذا المسح من المسوح الاستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة، لكونه يركز على كل الموضوعات الخاصة بالصحة الإنجابية، أى ما يتعلق بصحة الأم والطفل والخصوبة والإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، مما يساعد على رسم السياسات والبرامج السكانية الصحية، ودعم الاستراتيجيات والخطط المعنية بمعالجة المشكلة السكانية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تدريب الباحثين بنهاية شهر أغسطس الجارى، على أن يبدأ بعدها العمل الميدانى وجمع البيانات، مطلع شهر أكتوبر المقبل، من عينة بحثية قوامها ٣٥ ألف أسرة تغطى كل محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء لأسباب أمنية، ثم تأتى مرحلة إعلان النتائج فى شهر أبريل من العام المقبل.

■ فى ظل الارتباط بين النمو السكانى والفقر.. ما تأثير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على معدلات الفقر فى الريف؟

- لدينا، حاليًا، بعض المؤشرات الأولية التى أظهرت تحسنًا كبيرًا فى مستوى الخدمات فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأوضحت خروج ٤٠٠ قرية من خريطة القرى الأكثر احتياجًا، يقع معظمها فى صعيد مصر.

ونحن، حاليًا، بصدد إجراء مسح جديد عن الريف المصرى، سيشمل قرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، البالغ عددها ١٥٠٠ قرية، بهدف تقييم وضع القرى بعد تطبيق المبادرة، للوقوف على ما تحقق من مشروعات وقياس مستوى رضا المواطنين عنها، وسيجرى بدء العمل الميدانى فى ذلك المسح خلال شهر أكتوبر المقبل، ولمدة شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

كما أننا بدأنا بالفعل، وبالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، فى وضع مؤشرات اختيار قرى المرحلة الثانية من المبادرة، البالغ عددها ١٥٠٠ قرية، يستحوذ الصعيد على النصيب الأكبر منها بنسبة تخطت ٧٠٪.

وستركز مؤشرات الاختيار على مدى احتياج القرى الخدمات المختلفة، سواء التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية، مع مراعاة أن يشمل الاختيار قرى من جميع المحافظات، بالإضافة إلى بعض أحياء المدن التى تحتاج إلى تطوير، ومن المقرر أن يرسل المقترح إلى وزارة التخطيط، لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماد القائمة النهائية لقرى المرحلة الجديدة وتوزيع المخصصات المالية لها.

■ بالانتقال إلى بحث الدخل والإنفاق.. متى سيشعر المواطن باستقرار الأسعار وتراجع التضخم فى ظل اتجاه الدولة لهيكلة منظومة الدعم؟

- بيانات بحث الدخل والإنفاق أظهرت أرقامًا صادمة عن أعداد المستفيدين من الدعم التموينى ودعم الخبز فى مصر، بعدما وصل عددهم إلى ٨٤ مليون شخص، من بينهم منتمون إلى الشرائح الأعلى دخلًا، وهذا رقم كبير جدًا، ويضم كثيرًا من غير المستحقين، لذا تسعى الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، وأعتقد أن التحول للدعم النقدى هو الحل الأفضل لتحقيق المستهدف.

وارتفاع معدلات التضخم أمر طبيعى فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، خاصة أننا ما زلنا مستمرين فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يتضمنه من رفع تدريجى لأسعار بعض السلع والخدمات، فى إطار هيكلة المنظومة، ولذلك، فإن المواطن لن يشعر بالتحسن وجنى ثمار الإصلاحات الأخيرة إلا بعد السيطرة على معدلات الزيادة السكانية، وزيادة مستويات الإنتاج، رغم أننا بدأنا حاليًا فى رؤية التحسن فى البنية الأساسية والدخول، مع رفع الحد الأدنى للأجور.

أما عن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الجديد، فمن المخطط تدريب الباحثين مطلع شهر سبتمبر المقبل، لبدء العمل الميدانى فى أكتوبر ولمدة عام كامل، على عينة قوامها ٢٦ ألف أسرة.

ونحن، حاليًا، بصدد إدخال بعض التعديلات على استمارة البحث، بناء على مقترحات تلقيناها من منظمات دولية مثل «الفاو» و«اليونيسف»، لتتضمن الاستمارة أسئلة متعلقة بفيروس كورونا، والخدمات الصحية التى انتشرت فى الفترة الأخيرة على وسائل الإعلام وعبر الإنترنت، من بينها «طبيب أونلاين» وغيرها، مع إضافة أسئلة عن بيع وشراء السلع وتقديم الخدمات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والتجارة من المنزل، وكذلك أسئلة عن الظروف البيئية المحيطة بالمسكن، وبرامج الحماية الاجتماعية للأسرة وغيرها.

■ متى يبدأ حصر العمالة خارج المنشآت ضمن التعداد الاقتصادى؟

- من المخطط البدء فى كل المسوح التى تأجلت خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا قريبًا، ومن بين تلك المسوح بحث العمالة خارج المنشآت، الذى لم تكن له مخصصات فى الميزانية الحالية، لكن من المقرر مع استقرار الأوضاع أن يجرى وضعه فى الميزانية الطارئة، وقد طالبنا وزارة التخطيط بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لإجرائه، باعتباره مكملًا رئيسيًا للتعداد الاقتصادى، لكن لم يتحدد موعد انطلاقه حتى الآن.

ونحن نستعد لإجراء بحث التعداد الاقتصادى منتصف العام المقبل ٢٠٢٢، لرصد مدى تعافى المنشآت الاقتصادية من كورونا، وذلك بعد عودة الأوضاع للاستقرار واستعادة تلك المنشآت عافيتها بعد فترة التوقف، واستكمال حساب الخسائر والأرباح.

أما العمالة غير المنتظمة، فجهاز الإحصاء يجرى حاليًا مسحًا لها لتدشين قاعدة بيانات جديدة لها، اعتمادًا على بيانات أتاحتها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط، حول ٢.٥ مليون عامل، ممن حصلوا على المنحة الرئاسية، وذلك لمراجعة بياناتهم ورصد موقفهم الحالى من العمل والأجور بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، عبر التواصل المباشر معهم هاتفيًا، خاصة بعدما تدخلت الدولة لمعالجة أزمتهم من خلال صرف منح خاصة.

وإلى جانب ذلك، توصلنا إلى ألا يقل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عن مثيله بالقطاع الحكومى، مع إقرار علاوة دورية ترتبط مستقبلًا بمعدل التضخم، فكلما ازداد التضخم ازدادت العلاوة، على أن يعاد النظر إليها بشكل سنوى.

■ ماذا عن خطة التحول الرقمى داخل جهاز الإحصاء؟

نحن من أوائل الأجهزة الإدارية فى الدولة التى بدأت ميكنة أعمالها، واتخذنا قبل سنوات خطوات جادة ومتسارعة لاستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى البحوث والمسوح.

وقد ألغينا جمع البيانات بالطريقة الورقية التقليدية، واستبدالها باستخدام أجهزة الحاسبات اللوحية «التابلت»، وسيصبح جمع البيانات رقميًا تمامًا وبشكل مباشر من الميدان، بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

والرقمنة تحقق دقة البيانات والسيطرة والحوكمة على الباحثين فى الميدان، وإجراء المسوح والبحوث بشكل أسرع.