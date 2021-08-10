بسبب تراجع التطعيم.. جنوب أمريكا تواجه أشرس موجات كورونا

ارتفعت حالات دخول المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا بين الولايات الجنوبية العميقة في أمريكا، يوم الاثنين، حيث حث مسئولو الصحة السكان غير الملقحين على تلقي اللقاح، حيث امتلأت وحدات العناية المركزة واقتربت طاقتها من النفاد في مواقع متعددة، ما أثار مخاوف من زيادة قريبة من أعداد الشتاء الماضي.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقود لويزيانا الآن الولايات المتحدة في زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث يمزق متغير دلتا في منطقة بها أدنى معدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة في لويزيانا الجمعة الماضي عن زيادة يومية قدرها 6116 إصابة بفيروس كورونا، مع دخول 2421 شخصًا إلى المستشفى بسبب الفيروس، بما في ذلك 277 على أجهزة التنفس الصناعي.

ومع تلقيح 37 ٪ فقط من السكان تطعيمًا كاملاً، أشارت بيانات الولاية إلى أن الأشخاص غير الملقحين يمثلون 90 ٪ من حالات دخول المستشفى في الولاية، وتوفي مائة وثمانون شخصًا بسبب الفيروس في لويزيانا الأسبوع الماضي.

ويوم الأحد، أعلن منظمو مهرجان نيو أورليانز للجاز والتراث السنوي أنه تم إلغاء الحدث، مشيرين إلى "النمو المتسارع الحالي لحالات كورونا الجديدة في نيو أورلينز والمنطقة وحالة الطوارئ الصحية العامة المستمرة".

وتمت إعادة جدولة الحدث بالفعل بسبب الوباء الذي يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد المحلي للمدينة ، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة.

وفي الأسبوع الماضي، أعاد حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز تقديم تفويض قناع داخلي على مستوى الولاية في محاولة للحد من انتشار متغير الدلتا.

ويتبع التفويض إرشادات محدثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” التي توصي بارتداء الأقنعة في الداخل في مناطق انتقال العدوى الكبيرة أو العالية.

وفي ولاية ميسيسيبي المجاورة، حيث يتم تطعيم 35٪ فقط من السكان بشكل كامل، يرتفع عدد حالات دخول المستشفيات كورونا أيضًا.

ويوجد حاليًا 1242 مريضًا في المستشفيات في الولاية ، منهم 319 في وحدة العناية المركزة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة بالولاية.

وتعني الأعداد المتزايدة أنه، اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، لم يكن هناك سوى 42 سريرًا لوحدة العناية المركزة للبالغين في الولاية.