الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«نجاة موسى من فرعون».. الإفتاء توضح حكم صيام يوم عاشوراء

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، في ردها على سؤال ورد إليها من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بخصوص حكم صيام  يوم عاشوراء، إنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده، ومن صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.

واستشهدت بما قاله، أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".

 

ـ نبذة تعريفية عن يوم عاشوراء

يعد يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون، ويعتبر اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن.

ويعتبر هذا اليوم وقعت فيه العديد من الأحداث التاريخية الأخري، ويعدّ يوم عاشوراء عطلة رسمية في بعض الدول العربية، ويعدّ صيام يوم عاشوراء سُنة عند أهل السنة والجماعة، وصيامه يُكفّر ذنوب سنة ماضية.

 

ـ طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

دار الافتاء حكم صيام يوم عاشوراء أبي قتادة رضي الله عنه يوم عاشوراء معركة كربلاء طرق التواصل مع دار الإفتاء

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فوضى الطب

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