«البنتاجون» يعلن بقاء 650 جنديًا أمريكيًا فى كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الثلاثاء، بقاء 650 جنديا أمريكيا في كابل والتمركز في السفارة الأمريكية ومطار العاصمة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، الثلاثاء، إن لدى القوات الأمريكية التكليف لشن هجمات في أفغانستان، مؤكدا القيام بغارات جوية ضد الحركة المتشددة، مضيفا: "أصبنا أهدافنا وكانت ناجحة ضد طالبان".

وأضاف في تصريح للصحافيين: "قلقون من تقدم حركة طالبان، ونتابع الانسحاب"، مبينا أن الغارات ستتراجع.

كما أكد أن الغارات لن تحل كل المشاكل على الأرض، مشيرا إلى أن الأفغان لديهم القدرات ولديهم سلاح جو يعمل والأمر سيعود إلى قيادتهم في ما سيجري.



إغلاق الملاذات الآمنة

وأوضح كيربي أن الأمريكيين تابعوا تسليح القوات الأفغانية، وأضاف "نساعدهم في الكثير من العقود العسكرية بما في ذلك تشغيل المتعاقدين".

كذلك أكد أن واشنطن لن تترك القوات الجوية الأفغانية حتى بعد انتهاء الانسحاب، مشيرا إلى أن هناك 650 جنديا أميركيا سيتم توزيعهم في كابل بين السفارة والمطار.

وفي وقت سابق اليوم، شن الطيران الأمريكي قصفا جويا، على مواقع حركة طالبان الأفغانية في عدة مواقع منها مديرية نجراب بولاية كابيسة، وفي هلمند.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، التصدي بنجاح لهجوم مسلحي الحركة على مدينة مزار شريف، مؤكدة أيضاً صد الهجمات في إقليم باكتيا وتكبيدها خسائر كبيرة.

كما تحدث الجيش الأفغاني عن غارات جوية ضد مقاتلي طالبان في ولاية بلخ، معلنا مقتل 18 من عناصر الحركة وإصابة 13 آخرين، وشن غارات جوية على في قندهار قتلت 47 من عناصر الحركة المتشددة وأصابت 25 آخرين.

كذلك أعلن مقتل 12 من عناصر طالبان خلال غارات على "نجراب" في ولاية كابيسا، وأكد الجيش الأفغاني مقتل 85 من مسلحي الحركة خلال التصدي لهجوم على عاصمة ولاية بكتيكا، ومقتل شخص وإصابة 3 خلال غارات على "شاكادارا" في كابل.

يشار إلى أن طالبان باتت تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 بعد أن استولت السبت على شبرغان معقل زعيم الحرب عبدالرشيد دوستم على بعد حوالي 50 كلم شمال ساري بول والجمعة على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة في جنوب غربي البلاد على الحدود مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وأرجأ خلفه جو بايدن الموعد النهائي للانسحاب لبضعة أشهر، إلا أن القوات الأمريكية والأجنبية ستغادر بحلول نهاية أغسطس الجاري.