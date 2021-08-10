الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد كيلاني يطرح «القلب الأبيض» بعد غياب سنوات (فيديو)

كيلاني
كيلاني

في مفاجأة من العيار الثقيل يعود النجم محمد الكيلاني للغناء، بعد غيابه فترة طويلة تجاوزت ٦ سنوات متواصلة لانشغاله بالتمثيل، وطرح كيلاني أغنيته الجديدة "القلب الأبيض" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كبداية لسلسلة أغاني أخرى يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

أغنية "القلب الأبيض" كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي الترمي الشهير أمري كيرال، وقام كيلاني بتصويرها على طريقة الفيديو لاريكس.

 

وأكد محمد كيلاني في تصريحات صحفية، أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا كبيرا في الغناء، موضحا أن غيابه كان لظروف استثنائية لا يرغب في الحديث عنها، واشار انه ينتظر ردود الفعل على أغنية "القلب الأبيض"، قبل أن يستكمل نشاطه الغنائي بعدة أغنيات جديدة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان قد أعلن الفنان محمد كيلاني، عن زواجه للمرة الثانية، إذ قام بتغيير حالته الإجتماعية عبر حسابه على فيسبوك إلى متزوج .

واحتفل كيلاني، بزواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، بعيدا عن الصحافة والإعلام.

وحضر حفل الزفاف، عدد من الأهل والأقارب وأصدقاء العروسين.

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