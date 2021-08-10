أكاذيب إخوانية جديدة.. إضراب علا القرضاوي ووفاة نزيل بالسجن

عاودت جماعة الإخوان الإرهابية بث سمومها وأكاذيبها من جديد بنشر وترويج عدد من الأخبار المغلوطة خاصة عن السجون ضمن محاولاتها الدائمة البائسة لزعزعة الاستقرار.

قصور الرعاية الصحية للسجناء

انتهت تحقيقات الجهات المختصة، إلى عدم صحة الادعاءات التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية وشبكة الإنترنت عن وجود قصور فى الرعاية الطبية لبعض عناصر الجماعة الإرهابية المحبوسة.

وتبين عدم وجود ملابسات في وفاة أحدهم وأنه توفي وفاة طبيعية بالمستشفى.

حقيقة اختفاء طالبتين

في مارس 2021 نفى مصدر أمني صحة ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من طلبة إحدى الجامعات لاختفاء طالبتين منذ يوم 8 الجاري عقب انتهاء الامتحان

وأوضح المصدر أنه بالفحص أمكن تحديد الطالبتين "شقيقتين" وبالتواصل مع والدتهما أكدت عدم صحة الخبر وتواجدهما بالجامعة لأداء الإمتحان فى إحدى المواد الدراسية.

حريق الغردقة

وفي أبريل 2021 نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان الدهار بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

إضراب علا القرضاوي عن الطعام

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إضراب الإخوانية/ علا القرضاوى عن الطعام داخل محبسها ، مؤكداً عدم صحة تلك الإدعاءات جملة وتفصيلاً.

شائعة دفن طفلة حية

رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أمس الأثنين، تداول خبرا على أحد الحسابات الشخصية على فيس بوك يتضمن العثور على جثة لأحد الأطفال، كانت مختفية منذ 9 أعوام، وتم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض بمنطقة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين، وبالفحص الأمني تبين عدم صحة ما تم نشره، وتبين عدم تحرير محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر وتبين أنه عاطل، فألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وأقر بقيامه بنشر الخبر دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته..

حقيقة إطلاق ضابط الرصاص على مواطن

نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو تم تداوله علي فيسبوك ادعت خلاله إحدى السيدات بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار ناري على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور، موضحا أن ذلك عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، مشيرا إلي أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين شقيق السيدة سائق مقيم بالبساتين وصاحب مخزن خشب بسبب مشادة كلامية إثر توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى على ملك عائلة الطرف الثاني لتحميل الركاب، فقام الطرف الثاني بصرفه، فتطور الأمر إلى مشاجرة تدخل على إثرها شقيق الطرف الثاني مالك مقهى، وقام بإخراج سلاح ناري "طبنجة" مرخصة، وأطلق عيارا ناريا تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته.

