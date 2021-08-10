الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزهم باربي المحجبة.. دمى مستوحاة من النساء الملهمات حول العالم

باربي المحجبة
باربي المحجبة

أصدرت شركة باربي مجموعة من الدُّمى المتنوعة على شكل النساء المؤثرات حول العالم، لتكون بمثابة نموذج لإلهام باقي النسوة الأخريات، ونستعرض في السطور التالية أبرز هذه النماذج طبقا لموقع إنسايدر. 

نجمة التنس نعومي أوساكا

تم تحويل نجمة التنس نعومي أوساكا إلى دمية لسلسلة باربي، وتحتوي الدمية على قناع تنس ومضرب.

 

أصبحت لاعبة الجمباز الأولمبية و"شيرو" جابي دوجلاس دمية باربي

دوجلاس هي صاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية 3 مرات ترتدي الدمية ثوبًا به نجوم وخطوط على غرار ملابس دوجلاس المنافسة ، وتأتي أيضًا مع بدلة رياضية.

أول دمية باربي ترتدي الحجاب 
 

أول دمية باربي ترتدي الحجاب مستوحاة من المبارزة الأولمبية الأمريكية ابتهاج محمد.

كانت ابتهاج محمد أول أمريكية تتنافس في الألعاب الأولمبية وهي ترتدي الحجاب وهو الحجاب الإسلامي التقليدي وتم اختيارها كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجلة تايم في 2016، وهو العام الذي شاركت فيه في أولمبياد ريو.

كاثرين جونسون 

عالمة الرياضيات كاثرين جونسون، والمعروفة بإحدى الشخصيات المخفية،  لوكالة ناسا، خلدت دور باربي.

تم تأريخ دور جونسون في تاريخ ناسا في فيلم "شخصيات مخفية" عام 2016.
 

فريدة كاهلو 

كانت الفنانة والأيقونة النسوية فريدا كاهلو جزءًا من سلسلة Barbie's Inspiring Women، وذلك احتفالاً بالمساهمات طويلة الأمد التي صنعتها فريدا في عالم الفن.
 

 

تيسا فيرتو 

أصبحت تيسا فيرتو الحائزة على الميدالية الأولمبية في الرقص على الجليد ثلاث مرات إحدي دمي باربي، وتم تصميم ملابس فيرتو الدمية على غرار أزياء الفضيلة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

 

سالي رايد

سالي رايد أول امرأة أمريكية في الفضاء، وتم إصدارها كأحدي دمي  باربي،ترتدي الدمية سماعة رأس ، بذلة ناسا وتحمل خوذة فضائية.

تم الاحتفال ببطلة الحقوق المدنية روزا باركس باعتبارها دمية باربي.
ترتدي دمية باركس قبعة وقفازات بيضاء ومعطف رمادي فوق فستان زهري.

فريدة كاهلو تيسا فيرتو إبتهاج محمد غابي دوغلاس سالي رايد رودا باركس

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وائل لطفي

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