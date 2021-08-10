الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تسجل 601 إصابة جديدة بكورونا فى حصيلة قياسية للإصابات

كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا

سجلت السلطات الصحية في أستراليا، 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية للإصابات على الرغم من توسيع نطاق الإغلاقات في البلاد، فيما تحاول السلطات المعنية وقف انتشار الوباء.

وأوضحت السلطات - في بيان أوردته صحيفة (سيدني مورنينيج هيرالد) الأسترالية اليوم الثلاثاء - أنه تم أيضًا تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت أستراليا حتى الآن حوالي 37 ألف إصابة و940 وفاة مرتبطة بالوباء، وذلك منذ بدء الجائحة، كما أن أرقام التطعيم ضد كورونا هي الأدنى، حيث تم تطعيم 20% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا.

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التفكير الخرافي

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