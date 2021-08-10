الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي يتلقى دعما لتمويل الحصول على لقاح كورونا

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، الحصول على دعم مالي بقيمة 250 ألف دولار من الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة، في مسعى للحصول على لقاح كورونا والإسراع بوتيرة التحصين في خضم مواجهة القارة موجة ثالثة ورابعة من الجائحة.

وأوضح بيان "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن الدعم المالي يأتي في إطار المسئولية الاجتماعية لمؤسسة الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة.

وأوضح البيان أن القارة الأفريقية بحاجة إلى 9.5 مليار دولار أمريكي لشراء لقاحات لضمان الحماية الكافية من كورونا.

وأشاد البيان بدور الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة في الاستجابة للوباء العالمي والتنمية الاقتصادية في أفريقيا جنوب الصحراء، من خلال توفير حلول تأمين في مشروعات قطاع الصحة، وشراء الحكومات الأفريقية المعدات الطبية وتحديث البنية التحتية للمستشفيات لتعزيز أنظمتها الصحية لإدارة ومعالجة الأزمة الصحية المستمرة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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