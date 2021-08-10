ضبط 2020 قرص مخدر بحوزة عنصر إجرامى فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 2020 قرص مخدر بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ومديرية أمن (القليوبية) نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وعُثر بحوزته على (عدد 20,000 قرص مخدر – 30 طلقة خرطوش عيار 12 مم - مبلغ مالى - هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,600,000 – مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً)، وبمواجهة المتهم أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.