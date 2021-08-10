الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2020 قرص مخدر بحوزة عنصر إجرامى فى القليوبية

اقراص مخدرة
اقراص مخدرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 2020 قرص مخدر بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ومديرية أمن (القليوبية) نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وعُثر بحوزته على (عدد 20,000 قرص مخدر – 30 طلقة خرطوش عيار 12 مم - مبلغ مالى - هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,600,000 – مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً)، وبمواجهة المتهم أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات جسد قسم شرطة وزارة الداخلية هاتف محمول مكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة التعاون الدولي مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

باريس سان جيرمان يكشف عن موعد تقديم ميسى

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

على طريقة الأفلام.. عصابة تسرق منزل بـ«ثقب في الجدار» ومباحث «زفتى» تبحث عن الجناة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«ابنى مات».. سيدة ترفع دعوى ضد طليقها لإجباره على رؤية ابنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

ثروت الخرباوي

وثالثهما الحوينى

مؤمن المحمدي

3 ديسمبر 1921

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

صور

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني