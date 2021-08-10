الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تتبرع بـ50 مليون دولار مساعدات إنسانية لميانمار

كورونا في ميانمار
كورونا في ميانمار

تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لميانمار؛ للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس - في بيان - "يأتي هذا التمويل في مرحلة حرجة من زيادة الاحتياجات الإنسانية وسيساعد في التخفيف من آثار كوفيد-19 على حياة الناس في كل من تايلاند وميانمار"، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار برايس إلى أن الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار في الأول من فبراير قد تسبب في فرار الآلاف بسبب العنف السياسي.

وقال: "ستمكّن هذه المساعدة من الشعب الأمريكي الشركاء في المجال الإنساني من مساعدة السكان المتضررين الأكثر ضعفًا في ميانمار وتايلاند، مما يستفيد منه أكثر من 700 ألف من سكان ميانمار ويساهم في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة".

وطلبت ميانمار مساعدة دولية للتعامل مع فيروس كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

وزير التعليم يكشف حقيقة إرسال نتيجة الثانوية العامة على تابلت الطلاب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

مصادر بـ«التعليم»: الفتيات يكتسحن قائمة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة

«الوزراء» يكشف حقيقة فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

ثروت الخرباوي

وثالثهما الحوينى

مؤمن المحمدي

3 ديسمبر 1921

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

صور

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني