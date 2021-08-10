الولايات المتحدة تتبرع بـ50 مليون دولار مساعدات إنسانية لميانمار

تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لميانمار؛ للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس - في بيان - "يأتي هذا التمويل في مرحلة حرجة من زيادة الاحتياجات الإنسانية وسيساعد في التخفيف من آثار كوفيد-19 على حياة الناس في كل من تايلاند وميانمار"، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار برايس إلى أن الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار في الأول من فبراير قد تسبب في فرار الآلاف بسبب العنف السياسي.

وقال: "ستمكّن هذه المساعدة من الشعب الأمريكي الشركاء في المجال الإنساني من مساعدة السكان المتضررين الأكثر ضعفًا في ميانمار وتايلاند، مما يستفيد منه أكثر من 700 ألف من سكان ميانمار ويساهم في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة".

وطلبت ميانمار مساعدة دولية للتعامل مع فيروس كورونا.