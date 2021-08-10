الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تستدعي سفيرها لدى ليتوانيا

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

استدعت الصين اليوم الثلاثاء سفيرها لدى ليتوانيا، وطالبت حكومة ليتوانيا باستدعاء سفيرها لدى الصين، بسبب سماح الحكومة الليتوانية للسلطات التايوانية بفتح مكتب تمثيل تحت اسم "تايوان".

وقالت الخارجية الصينية - حسبما ذكرت وكالة (شينخوا) - إن قرار الحكومة الليتوانية بالسماح للسلطات التايوانية بفتح "مكتب تمثيل " تحت اسم " تايوان"، ينتهك روح بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وليتوانيا، ويقوض بشدة سيادة الصين ووحدة أراضيها.

وأعربت الحكومة الصينية عن معارضتها القاطعة لهذه الخطوة، وقررت الصين استدعاء سفيرها لدى ليتوانيا وطالبت الحكومة الليتوانية باستدعاء سفيرها لدى الصين".

وحذر الجانب الصيني نظيره الليتواني من أنه توجد صين واحدة فقط في العالم، كما تعتبر الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل الصين.

وحثت الخارجية الصينية الجانب الليتواني، على تصحيح قراره فورا، واتخاذ تدابير بناءة لإصلاح الضرر وعدم المضي قدما في المسار الخاطئ، محذرة في ذات الوقت السلطات التايوانية من أن ما يسمى "استقلال تايوان" يمثل طريقا مسدودا وأي محاولة لأنشطة انفصالية في الساحة الدولية مصيرها الفشل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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