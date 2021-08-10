الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لاتفيا تعلن الطوارئ على حدودها مع بيلاروسيا لمنع تدفق المهاجرين

المهاجرين
المهاجرين

أعلنت لاتفيا حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروسيا مجيزة لحرس الحدود وكذلك الجيش والشرطة باستخدام القوة الجسدية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلد الذين جاءوا منه.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن لاتفيا، وكذلك جارتها ليتوانيا، واجهت على مدار الأشهر القليلة الماضية تدفقا من المهاجرين غير الشرعيين - أغلبهم من العراقيين - قادمين من بيلاروسيا.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حالة الطوارئ ستمتد من الـ11 من أغسطس الجاري حتى الـ10 من نوفمبر القادم، كما سيُسمح للقوات المسلحة وقوات الشرطة بموجب حالة الطوارئ مساعدة حرس الحدود في منع الهجرة غير الشرعية. 

بدورها، تقول بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي التي لها حدود مع بيلاروسيا أيضا، إنها تشهد ارتفاعا في أعداد المهاجرين العراقيين والأفغان الذين يحاولون دخول أراضيها من بيلاروسيا.

ولدى لاتفيا حدود مشتركة مع بيلاروسيا تصل لما يقرب من 175 كيلومترا. ويمكن لحرس الحدود فقط القيام بدوريات على الحدود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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