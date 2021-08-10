الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على طريقة الأفلام.. عصابة تسرق منزل بـ«ثقب في الجدار» ومباحث «زفتى» تبحث عن الجناة

عصابة
عصابة

تكثف مباحث زفتى بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد أمين طلعت، رئيس مباحث المركز، جهودها لضبط تشكيل عصابي نجح في سرقة محتويات منزل بالكامل بقرية عزبة الدكتور، التابعة لمركز زفتي، بعدما ثقبوا الجدار الخلفي له والمطل على الأراضي الزراعية، وقاموا بإفراغ المنزل من كل محتوياته بعد أن قاموا بكسر أبواب الوحدات السكنية الخالية من السكان.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من محمود. م. الـ - مقيم بزفتي، وآخرين من أصحاب العقار، بأن أهالي القرية أخبروهم بوجود كسر في الجدار الخلفي للمنزل والمطل على الأراضي الزراعية، مما يوحي بحدوث سرقة للمنزل، وأنه توجه بصحبة أصحاب المنزل ومستجري الوحدات المغلقة فتبين سرقة كافة محتويات المنزل من أجهزة ومفروشات وأثاث، ومن بينهم جهاز كامل لعروس ولم يستخدم بعد، وعلى الفور انتقلت سيارة شرطة النجدة لمحل الواقعة وتمت المعاينة المبدئية وتحرير وحضر بالواقعة وسماع شهود عيان.

وتم تشكيل فريق بحثي يقوده الرائد أمين طلعت، رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب محمد سرحان، تحت إشراف المقدم محمد الدهراوي مفتش مباحث فرع البحث الجنائي بالسنطة وزفتي، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

ويؤكد أهالي القرية وأصحاب المنزل المكون من أربعة طوابق أن الواقعة تمت على عدة أيام لن المنقولات كثيرة وتحتاج لسيارة كبيرة لنقلها ولا يستطيع أحد أن يقوم بإفراغ محتويات شقق سكنية من كافة محتوياتها إلا في وقت طويل خاصة وأن المنزل لا يوجد به سكان ومجرد دخوله أصبح بعيدًا عن أعين الجميع، مؤكدين أن اللصوص أفرغوا المنزل من كامل محتوياته إلا من ثلاجة ضخمة الحجم وثقيلة الوزن، وطاقم من الصيني معبأ في صندوق عملاق وخلاف ذلك تم إفراغ جميع الوحدات السكنية من كافة الأغراض.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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