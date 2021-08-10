مناقشة مشروعات التخرج لطلاب الدفعة الثانية بالدبلوم المهني بجامعة عين شمس

شهد محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مشروعات التخرج لطلاب الدفعة الثانية بالدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بحضور محمد فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، وإسلام أبو المجد نائب رئيس هيئة الإستشعار، وأسامة البحيري عميد معهد الزراعة في المناطق القاحلة، وأسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، و رشا حامد بندق منسق الدبلوم من الجامعة، وأ.ب.م غادة عطا يوسف، منسق الدبلوم من الهيئة، ا. د. محمد البحيرى مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، وا. د. تامر عمارة مدير المستشفى الافتراضي لجامعه عين شمس ، و ا. كرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث. بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس ومن الهيئة القومية للاستشعار. وممثلين عن وزارتي الآثار والبيئة ومجلس مدينة القاهرة الجديدة وشركات نظم المعلومات.

تكونت لجنة التحكيم من:

أ.د. عبد الله جاد، الأستاذ المتفرغ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أ.د. نهي دنيا، عميد كلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس، د. هاني فاروق عبد الحي، استاذ زائر- جامعة عين شمس.