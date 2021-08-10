مجدى عاشور يرد: هل يجوز الوضوء بالماء المخلوط بالصابون والشامبو؟

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، اتفق الفقهاء على أن الماء الذي يجوز به الطهارة هو الماء المطلق الذي لا يغلب عليه غيره فيزيل عنه صفاته سراء في الطعم أو اللون أو الرائحة.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه خلال برنامجه "دقيقة فقهية" المذاع على قناة الناس، يقول: هل يصح الوضوء بالماء المختلط بالصابون أو الشامبو؟ أنه يمكن أن نخلص بضابط من نصوص الفقهاء في هذا الباب، وهو: "كل ما غلب على الماء كالخل مثلا، وأخرجه عن حقيقته لا يجوز التطهر به، وما غلب عليه الماء وطبعه باق فهو على حكم الإطلاق" أي يجوز التطهر به.

وتابع عاشور: لذا ذهب الحنفية إلى جواز التوضؤ بالماء المختلط بالصابون بشرط بقاء رقة الماء ولطافته بحيث لا تغلب أجزاء الصابون حتى يخرج عن طبيعة الماء ويصير ثخينا وإلا فلا يجوز، وذهب المالكية إلى عدم التطهر بماء الصابون مطلقًا لتغير أوصافه في اللون والطعم والرائحة، وأجاز الشافعية والحنابلة التطهر به إن كان التغير يسيرًا بحيث لا يوجد له طعم ولا لون ويتسامح في أن يبيض قليلًا، ولا رائحة كثيرة.

وأكد مستشار مفتى الجمهورية على أنه يجوز التوضؤ بالماء المختلط بالصابون أو الشامبو ما دام التغيير كان يسيرًا عن طبيعته عند الجمهور، ولا يضر حينئذ ابيضاض اللون أو تأثر الرائحة قليلا.

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