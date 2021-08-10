الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تشيد بجهود العراق فى السيطرة على تدفق الهجرة غير الشرعية عبر ليتوانيا

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

رحبت النمسا اليوم بقرار السلطات العراقية بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا مؤقتا استجابة لطلب الاتحاد الاوروبي، والذي يتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو باستغلال المهاجرين من أجل الانتقام من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده.


وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر في الأسبوع المقبل عقد اجتماع أزمة لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اللاجئين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا .


وذكر البيان أنه وفقًا للاتحاد الأوروبي انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني عبر الحدود البيلاروسية الليتوانية "بشكل كبير" منذ أن علق العراق جميع الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا. 


وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4110 مهاجرين منذ بداية العام دخلوا "بشكل غير نظامي" عبر الحدود من بيلاروسيا إلى ليتوانيا وجاء ما يقرب من 2800 شخص من العراق بينما في عام 2020 بأكمله تم تسجيل 81 مهاجرا فقط دخلوا بشكل غير قانوني على الحدود البيلاروسية الليتوانية.


من جانب آخر.. ذكرت تقارير إعلامية أن لاتفيا أيضا أعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من البلاد بسبب مئات المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع بيلاروسيا وتستمر هذه الحالة حتى 10 نوفمبر المقبل لعدة مناطق في جنوب شرق وجنوب البلاد بالقرب من بيلاروسيا. 


وأوضحت التقارير أن الحكومة فى لاتفيا سمحت لحرس الحدود بإعادة المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني من بيلاروسيا المجاورة إذا لزم الأمر بالقوة.

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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