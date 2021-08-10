الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي يدعو للإسراع إلى تفعيل نظم تسجيل الهوية الرقمية

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أكد الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، ضرورة إسراع الدول الأعضاء في تحسين أنظمة التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية ونظم إدارة الهوية في إفريقيا من أجل تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل، وتوسيع السوق من خلال التجارة وحرية الحركة وتنقل العمالة.

ودعا بيان الاتحاد الافريقي بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم الإفريقي للتسجيل المدني والإحصاء الحيوي" والذي يوافق 10 أغسطس من كل عام، إلى زيادة الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد والوفيات من خلال نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية التي تعمل بشكل جيد وفعال.

وحث البيان الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي على تسجيل كافة حالات الولادة والزواج على أراضيها دون تمييز وبغض النظر عن الوضع القانوني للأفراد المعنيين بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا والأشخاص عديمي الجنسية، وكذلك أولئك المعرضون لخطر انعدام الجنسية، والمهاجرين.

وأكد الاتحاد الإفريقي دفع مساعي الدول الأعضاء على تطبيق أنظمة شاملة ومبتكرة ومتكاملة للتسجيل المدني وإعداد الإحصائيات الحيوية ونظم إدارة الهوية الرقمية، لسد فجوة الهوية في أفريقيا، وبالتالي المساهمة في تحقيق أجندة 2063.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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