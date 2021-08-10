مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم نقل بملاكي في السويس

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى نقل، بطريق القطامية السخنة، في السويس.

وتلقت هيئة الإسعاف في محافظة السويس بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، ووجه رئيس هيئة الإسعاف بالسويس الدكتور محمد طنطاوي سياراتي إسعاف مجهزة لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم للمستشفى.

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم قبل كارتة السخنة بـ٢٠ كيلو بين سيارة ملاكي تحمل لوحات ع و 9544 وسيارة نقل تحمل ط ل س 4625.

وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالسويس تمهيدا لإنهاء إجراءات الدفن، والمصاب لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.