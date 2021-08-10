كوريا الجنوبية تحث «موديرنا» على توفير اللقاح المضاد لكورونا فى أسرع وقت

قال وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام-كي"، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تخطط لحث شركة موديرنا على توفير لقاح "كوفيد-19" في أسرع وقت، وسط توقعات بتأجيل شركة الأدوية الأمريكية الشحنة المخطط لها هذا الشهر.

وأخطرت موديرنا الحكومة الكورية بأنها تخطط لتزويدها بأقل من نصف 8.5 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19"، متفق عليها في أغسطس، مما أثار مخاوف من أن حملة التلقيح الوطنية قد تواجه عقبة وسط الموجة الرابعة من الفيروس.

وقال هونغ - أثناء ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، وفقا لوكالة "يونهاب" - إنه يجب على الحكومة بذل جهود شاملة لدعوة موديرنا إلى توفير اللقاح بسرعة والسعي إلى التعاون الدولي؛ للمساعدة في تحقيق هدف تطعيم 36 مليون شخص قبل عطلة عيد الحصاد "تشوسوك".

تهدف كوريا الجنوبية إلى إعطاء الجرعة الأولى لـ 36 مليون شخص، أي 70% من سكانها البالغ عددهم 52 مليون نسمة بحلول سبتمبر المقبل، بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.. كما تسعى الحكومة لتحقيق الهدف الأول قبل عطلة عيد التشوسوك المقررة في 20 - 23 سبتمبر.

ويثير التأخير في توفير اللقاح مخاوف من أن خطة التطعيم في البلاد لشهري أغسطس وسبتمبر قد تتعطل وسط تصاعد حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

وتخطط الحكومة لإرسال وفد إلى مقر موديرنا؛ للتعبير عن اعتراضها الشديد على التأخير والدعوة إلى توفير اللقاحات بسرعة.