الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية السعودية والهندية تنفذان التمرين المشترك «المحيط الهندى»

التمرين المشترك المحيط
التمرين المشترك المحيط الهندي

نفذت القوات البحرية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي اليوم الثلاثاء مع القوات البحرية الهندية، مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك "المحيط الهندي"، وذلك في مياه الخليج العربي. 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن التمرين يأتي لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة، وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات السعودية، نظيرتها الهندية لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي.

وقال قائد الأسطول الشرقي السعودي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، إن تمرين "المحيط الهندي" يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية، ويهدف التمرين لتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية، وتبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات.

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التفكير الخرافي

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