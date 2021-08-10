الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العراقية تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 آلاف و970 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9 آلاف و926 شخصا للشفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 66 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتة إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 72 ألفا و417".

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان - إن "المختبرات الطبية سجلت خلال آخر 24 ساعة الماضية في إقليم كردستان 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع ملحوظ عن اليوم الذي سبقه والذي بلغ فيه أعداد المصابين أكثر من 2500 حالة".

وأضاف البيان، أن "967 مريضا تماثلوا للشفاء فيما توفي 19 مصابا بالفيروس".

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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