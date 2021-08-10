الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مسار مشروع إحلال خط الطرد الرئيسى (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة، حيث رافقه خلالها نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بجانب مسئولي الجهات التنفيذية المختلفة.

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جولة محافظ أسوان 

جاء ذلك في إطار متابعته الميدانية للوقوف من أرض الواقع علي كافة الأعمال الجارية بمختلف قطاعات العمل العام.

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جولة محافظ أسوان 

ووجه محافظ أسوان بسرعة إعداد الدراسات العلمية من خلال الاستشاري الهندسي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمتعلقة بمشروع إحلال وتجديد خط الطرد والذي تصل تكلفته التقديرية لـ 25 مليون جنيه وبطول 3700 متر للبدء الفوري في أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في إنهاء معاناة المواطنين والقضاء بشكل جذري علي الكسورات المتكررة، بالإضافة إلى تداعياته من قطع مياه الشرب لساعات طويلة بالأحياء والمناطق السكنية الواقعة على طريق السادات.

كما وجه المحافظ بالإسراع في تسليم محطة رفع الصرف الصحي المخصصة لعمارات حي اللوتس بطاقة 6 آلاف م3/يومياً، وخاصة بعد انتهاء تنفيذ شبكات الانحدار للقضاء نهائياً على ظاهرة الطفح بجوار الصالة المغطاة بمنطقة حي العقاد.

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جولة محافظ أسوان 

كما أعطى اللواء  أشرف عطية توجيهاته بمراجعة موقف تخصيص قطعة أرض بمنزل طريق الشلال واقعة على مساحة 6 آلاف م3 لإحدى شركات المقاولات العامة لتحقيق الاستفادة المثلى منها للصالح العام، بجانب تشكيل لجنة لحصر وجرد جميع المعدات والسيارات الخردة التى تم تكهينها والموجودة بمنطقة مصنع الدواجن القديم وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإجراءات طرحها في المزادات العلنية، وهو الذي يتوازى مع مخاطبة المستشار المحامي العام لنيابات أسوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المركبات الصادرة بحضانة مرور أسوان بالشلال تمهيداً لتفريغها وإدخالها خطة التطوير مستقبلاً.

أسوان الصرف الصحي مياه الشرب سيارات نائب المحافظ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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وائل لطفي

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