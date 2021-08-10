تكريم نائب رئيس جامعة سوهاج ضمن أفضل كوادر جراحة العظام فى مصر

كرمت جمعية جراحة العظام المصرية، برئاسة الدكتور جمال حسني رئيس الجمعية، والدكتور عبدالسلام عيد أمين عام الجمعية، والدكتور هاني الموافي أمين صندوق الجمعية، وسط محفل علمي كبير الأستاذ الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب الأسبق، كعلم من أعلام جراحة العظام الحالين وأحد شاغلى المناصب الإدارية العليا بجامعة سوهاج، كما كرمت الجمعية أعضاء جراحة العظام، ممن شغلوا مناصب قيادية في جامعاتهم.

تكريم نائب رئيس جامعة سوهاج

يأتي ذلك تأكيدًا على الدور الذى تقوم به الجمعية للوفاء وتشجيعا لأبناء مصر المخلصين على بذل المزيد من العطاء من أجل رفعة الوطن والمواطن، وتكريمًا للقامات الوطنية العلمية الكبيرة.

تكريم نائب رئيس جامعة سوهاج

جاء التكريم بحضور قامات علمية كبيرة في مجال جراحات العظام، في مختلف كليات الطب ، بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

تكريم نائب رئيس جامعة سوهاج

وأكدت جمعية جراحة العظام المصرية، أن التكريم جاء تقدير للدور الرائد والمشاركة الفعالة لهذه الشخصيات التي أصبحت مثالا يحتذى في مجال جراحة العظام في العطاء والعمل وخدمة المجتمع محليا وإقليميا ودوليا.

تكريم نائب رئيس جامعة سوهاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السابع عشر لتشوهات العظام "انتركونتننتال سيتي ستارز" بحضور علماء دوليين في مجال التخصص وعدد الحضور ٢٠٠٠ بينهم أساتذة وأعضاء هيئة التدريس واستشاري وأخصائي جراحة العظام من جامعات مصر والمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي والمستشفيات العامة والمركزية بجمهورية مصر العربية، هو الأستاذ الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن النعماني أستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام - جامعة سوهاج تولى العديد من المناصب العلمية والإدارية بدءا من نائب مدير مستشفى سوهاج الجامعي، ثم مدير مستشفى الطوارئ، جامعة سوهاج، ثم مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى سوهاج الجامعى ثم عين وكيل كلية الطب البشرى جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث 2018، ثم عميدا لكلية طب سوهاج حتى تم تكليفه بمنصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.