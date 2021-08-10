الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة قنا» تستعد لانطلاق حملة «حقك تنظمى»

حقك تنظمي
حقك تنظمي

بدأت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لحملة "حقك تنظمي" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة، والتي تهدف إلى تنظيم الأسرة والعمل على خلق جيل يحظى بكافة أوجه الرعاية.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن الحملة سوف تعمل على مرحلتين بغرض الوصول إلي جميع مراكز المحافظة وسوف تكون المرحلة الأولى خلال الفترة من 15 وحتى 19 في مراكز قنا، وقفط، وقوص، ونقادة، أبوتشت.

 أما المرحلة الثانية وفقًا لتصريحات وكيل الوزارة، فستكون خلال الفترة من 22 حتي 26 أغسطس في مراكز، نجع حمادي، فرشوط، والوقف، ودشنا، وذلك بمشاركة كافة أطياف المجتمع القنائي بالمراكز من رجال الدين والكنائس ونواب ومسئولين المراكز.
 وأشار وكيل الوزارة أن ذلك يأتي بهدف دعوة المواطنين وتوعيتهم بضرورة العمل علي تنظيم الأسرة واتباع الطرق الصحيحة للحد من الزيادة السكانية بهدف خلق جيل يحظي بكافة الخدمات الصحية والرعاية المتكاملة من الدولة.
 فيما ذكر الدكتور محمود العمروني مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه قد تم وضع الخطط اللازمة بكل مركز بهدف وصول خدمات المبادرة إلي جميع المستحقين بالمراكز بعد أن تبدأ الحملة مباشرًة.

وكان قد أعلن محافظ قنا، أنه سيتم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين فى تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبى، وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة الجهات لتحقيق أهداف الحملة ونشر الوعى والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية على معدلاتها من خلال عمل برامج توعوية تنفذها وزارات الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة.

عمل الدولة اجتماع مجتمع قنا المركزى وقف تحقيق

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وائل لطفي

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