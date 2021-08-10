«حماية المستهلك»: التحفظ على 23 طن دجاج فاسد في الشرقية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى وإدارة التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر ضد مسئول صيدلية كائنة بكفر شاويش مركز فاقوس، وذلك لمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للمادة 1 والمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 م، ووجود عدد من المخالفات منها أدوية محفوظة فى درجة حرارة غير مناسبة ومستلزمات طبية صدر بحقها منشور من وزارة الصحة بعدم تداولها فى الأسواق.

كما تم ضبط صاحب محل لتجارة الأسمدة الزراعية وأعلاف المواشى وتم التحفظ على 705 شيكارة من سماد سلفات أمونيوم بدون فواتير ومجهولة المصدر بإجمالى 35 طنا، وضبط مجزر للدواجن بمركز بلبيس، وتم التحفظ على 23 طن دجاج وأجزاء ومفروم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى (منتهى الصلاحية ومجهول المصدر).

وتحرير (136) محضراً ضد أصحاب محلات جزارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم التحفظ على (92) طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين.

وبناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدى لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية ، أعلنت عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

شنت إدارة تموين منيا القمح حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر2831 جنح ا د ط ضد صاحب محل جزاره بشلشلمون لذبح لحوم بلديه خارج السلخانه وتم التحفظ على 20 كيلو ، محضر 2832 جنح ا د ط ضد صاحب سوير ماركت حيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومه ومنتهى الصلاحية وتم التحفظ على 48 كيلو ، محضر 2830 جنح ا د ط ضد صاحب مخبز سياحى لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الاسعار

وتقرير مخالفة ضد مخبز بلدى بالنعامنه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تقرير مخالفة ضد مخبز بلدى بالأعراس لعدم إعطاء بون الصرف.