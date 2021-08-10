بعد تجاوز 102 مليون نسمة.. «إرادة جيل» يحذر من زيادة النمو السكانى

حذر حزب إرادة جيل من تزايد النمو السكاني بعد أن أعلن جهاز التعبئة والإحصاء أن عدد سكان مصر تجاوز 102 مليون نسمة، وأن مصر الدولة الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد السكان والـ14عالميا.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن قضية الزيادة السكانية تتطلب مبادرات مجتمعية خاصة أننا نتزيد بمعدل مولود كل 14 ثانية، مشيرا إلى أن لجان حزب إرادة جيل النوعية تعطى اهتماما كبيرا لقضية الزيادة السكانية، والتى حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعا المصريين إلى خفض معدلات النمو السكانى في أكثر من مناسبة.

وأشار تيسير مطر إلى أن حزب إرادة جيل سوف يتقدم لمجلسى الشيوخ والنواب فى الدورة الجديدة بعدة مقترحات لخفض معدلات زيادة السكان حتى نصل إلى مولود كل 14 دقيقة وليس مولود كل 14 ثانية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إن عدد سكان مصر بلغ 102 مليون و170 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن مصر الأولى على مستوى الوطن العربي من حيث عدد السكان، تليها الجزائر والسودان، والثالثة أفريقيًا تسبقها إثيوبيا ونيجيريا، وتأتي مصر في الترتيب الـ14 على مستوى العالم من حيث السكان.

وقال جهاز الإحصاء، إن القاهرة هي أعلى المحافظات من حيث عدد السكان بإجمالي 10.5 مليون نسمة، وجاءت جنوب سيناء الأقل بعدد 111.6 ألف نسمة، وجاءت محافظة الشرقية الأولى من حيث عدد السكان في محافظات الوجه البحري، والمنيا على مستوى محافظات الوجه القبلي.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي عدد المواليد بلغ 2.3 مليون مولود عام 2020، بانخفاض 72 ألف مولود عن عامين سابقين عليه، كما بلغ معدل المواليد 22.2 ألف لكل ألف من السكان، وهو ما يعني 186 ألف مولودة كل شهر، ونحو 6 آلاف مولودة يوميًا، ونحو 255 مولود في الساعة، ما يعادل 4 مواليد في الدقيقة، ما يعني مولودًا كل 14 ثانية.