«الرعاية الصحية» تستخدم تقنية عالمية في عمليات إصلاح تمدد وانسداد الشريان الأورطي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جديد لمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر في مجال الأوعية الدموية، بعد نجاح إجراء عمليتين إصلاح تمدد الشريان الأورطي وانسداد بالشريان الأورطى البطني والحرقفي باستخدام تقنيات CERAB ،EVAR، للمرة الثانية على التوالي داخل المستشفى، وذلك لمريضين تحت مظلة التأمين الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن CERAB، EVAR هي من أحدث التقنيات العلاجية لأمراض تمدد وانسداد الشريان الأورطي البطني والحرقفي (بدون جراحة)، من خلال علاج تمدد الشريان الأورطي البطني عن طريق القسطرة باستخدام تقنية الدعامات المغطاة EVAR، وكذلك علاج انسداد الشريان الأورطي البطني والحرقفي عن طريق القسطرة باستخدام تقنية الدعامات المغطاة ذات المقاومة العالية للانسداد CERAB، وذلك وفقًا لأحدث ممارسات الصحة العالمية.

وأضافت الهيئة، أن عمليات علاج تمدد وانسداد الشريان الأورطي البطني والحرقفي عن طريق القسطرة التداخلية بدون جراحة، تساهم في الحفاظ على حياة وسلامة المرضى وعلاجهم بطريقة أكثر أمانًا وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، حيث أنها تقلل من نسبة تعرض المريض للأعراض الجانبية المحتمل حدوثها عند اللجوء للحل الجراحي المعتاد بما تحمله جراحة الشرايين من خطورة على القلب وأخذ وقت طويل لإتمام الشفاء فضلًا عن عدم صلاحيتها لعلاج كل الحالات، وخاصة في حالات المرضى من كبار السن.

وتابعت الهيئة، أن العملية الأولى كانت لعلاج مُسِّن يبلغ من العمر 70 عامًا يعاني من تمدد بالشريان الأورطي البطني وتم علاجه باستخدام تقنية الدعامات المغطاة EVAR، بينما كانت العملية الثانية لعلاج مريض يبلغ من العمر 65 عامًا باستخدام تقنية الدعامات المغطاة المقاومة للانسداد CERAB، مشيرة إلى استقرار الحالة الصحية للمريضين وإجراء العمليات بنجاح على يد أمهر الأطقم الطبية والتمريضية في مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.

واستكملت الهيئة، أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العمليتين، يضم كلًا من مدرسي واستشاريي جراحة الأوعية الدموية وقسطرة الشرايين بجامعة أسيوط "الدكتورعثمان محمود، الدكتور أشرف النجار، الدكتور هشام أبوالعيون"، واستشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور سعيد متولي، إضافة إلى الفريق الطبي المعاون لهم بمستشفى طيبة التخصصي من فنيي الأشعة والتمريض.

ولفتت الهيئة، أن تكلفة إجراء مثل هذه العمليات سالفة الذكر في مستشفيات القطاع الخاص تتعدى 400 ألف جنيه، بينما لا يتكلف المريض المنتفع بخدمات منظومة التأمين الشامل الجديد سوى نسبة المساهمة المقررة للعملية والتي لا تتعدى 300 جنيه، فضلًا عن استحداث مستشفيات هيئة الرعاية الصحية هذه التقنيات العلاجية ولأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر بما يوفر عناء ومشقة المرضى في السفر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة للعلاج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الصحة العالمية هي ضمن استراتيجية الهيئة ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة والرضاء للمواطن، مشيرًا إلى أن العمليات التي تم إجراؤها بمستشفى طيبة التخصصي تعد إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات الهيئة على يد أبنائها من الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.