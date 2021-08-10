الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزارة الاتصالات تعتمد وتُدرب 27 مُحاضرا من مختلف المحافظات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قام المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتماد 27 محاضرا من الجمعيات الأهلية بمحافظات قنا والمنيا والشرقية وأسيوط وبني سويف والمنصورة، وتدريبهم على أساسيات تكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 3 إلى 31 أغسطس، وذلك تمهيدًا لاعتمادهم كمحاضرين داخل مراكز التعلم الإلكتروني التابعة لبرنامج "أكاديمية سيسكو للشبكات".

يأتي ذلك في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية واستراتيجية وزارة الاتصالات لبناء الإنسان المصري، التي تهدف إلى توفير فرص تدريب للشباب.

في نفس السياق نظم المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج تدريبي على نظم إدارة التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط وذلك في الفترة من 21 يونيو إلى 13 يوليو.

ويستهدف البرنامج تدريب 30 من كوادر هيئة التدريس على إنشاء المحتوى التعليمي وإدارته بشكل إلكتروني لتسهيل عناصر العملية التعليمية بين الطلاب والمدرسين بشكل أكثر فعالية وجودة.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار تفعيل محور التعلم الإلكتروني وهو أحد محاور مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط لدعم جهود التنمية الرقمية الشاملة لخدمة المواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أسست المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني في عام 2004 بالتعاون مع شركة "سيسكو" بهدف دعم إصلاح التعليم وتطوير ريادة الأعمال في مصر من خلال الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على تسخير تكنولوجيات التعلم الإلكتروني وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص.

المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني دعم وزارة الاتصالات أساسيات تكنولوجيا المعلومات التدريب مصر 2021 يوليو

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وائل لطفي

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