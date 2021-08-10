الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كلمة حلوة» لشذى حسون ومحمد قماح تقتنص أول مليون مشاهدة

شذي وقماح
شذي وقماح

حققت أغنية " كلمة حلوة" نجاحا كبيرا، وحصدت  والمليون الأول للمشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب" وقامت شركة "شبكة ميوزيك "، وتعتبر المرة الأولي التي تغني بها شذي حسون مع محمد قماح باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.
 
 وأغنية “كلمة حلوة” من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف، وجيتارات جاليليو، إخراج  زوبيان وتوزيع شركة "شبكة ميوزيك" .


وكانت آخر أعمال المطربة شذى حسون،  أغنيتها  (عاجل) التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب ،  وجاءت باللهجة الخليجية  وهي من من كلمات سامر عطاالله، ومن ألحان كرار شريف، أما الفيديو كليب فهو تحت إشراف مصور المشاهير ذبيان سعد.

وكان المطرب محمد قماح ، قد طرح أواخر العام الماضى أغنية بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس"، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب  في أحد الكومباوندات في منطقة الشيخ زايد من إخراج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكى.

وقال "قماح" إن رجل الأعمال نجيب ساويرس أبدى موافقته على كلمات الأغنية بعد طرحها عليه، وتم توفير اللوكيشن الخاص بتصوير الفيديو كليب، وتقول كلماتها "عاوزه حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني، أنا مش نجيب ساويرس، تنزلى من البوجاتي وتدخلى على الميزراتي".

و كان المطرب والملحن قد تعاون مع النجم حمادة هلال مؤخرا فى أغنية بعنوان "أم أحمد"، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، والتى تم طرحها على يوتيوب وحققت نجاحا جيدا. 

ويستعد عدد من المطربين خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغنيات المختلفة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الموسم  الصيفي. 

كلمة بيان جمهور هلال قنا على مشاهير المصرية طرح مدير التصوير الرسم ميوزيك المطرب اللهجة المصرية المليون لهجة

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