الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تستعيد ذكريات الحمل الولادة.. «البكيني» يقود ميريام لتصدر «ترند جوجل»

ميريام فارس
ميريام فارس

تصدرت المطربة مريام فارس، مؤشرات البحث الاولى على جوجل، وذلك عقب احتفالا بمولودها و إستعادة ذكريات الحمل على طريقتها الخاصة وهي ترتدي "البكيني"  وهو ما عرضها لهجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

وة ظهرت ميريام في الصور بعدة إطلالات مختلفة وجريئة، من داخل منزلها، توثق من خلالها لحظات حملها الثاني، وعلقت عليها قائلة "قبل عام واحد".

وظهرت ميريام فارس، في الصور والفيديو، ببطن منتفخ، وترتدي في معظمها ملابس البحر، كما استعرضت أوقات اللعب، مع طفلها الأول جايدن، أمام حمام السباحة بالمايوه،  إلى جانب عدد من الصور مع زوجها دون الكشف عن وجهه.

- تنشر أول فيديو لوجه ابنها الثاني

 وشاركت ميريام فارس  جماهيرها ومتابعيها لأول مرة فيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبنائها بالصور والفيديوهات.
 


ميريام فارس ولدت في ٣من مايو 1983 وهي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية، وقد اشتهرت بأغاني عديدة  منها "أنا والشوق" و "حقلق راحتك" و "مكانه وين" و "إيه اللي بيحصل" و " كيفك انت "، وغيرها خصوصا الأغاني المصورة التي تحتوي المشاهد الاستعراضية.

و درست في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار" لمدة أربع سنوات، وشاركت في سن السادسة عشرة في مهرجان الأغنية اللبناني على شاشة تلفزيون لبنان حيث ربحت الجائزة الذهبية. وبعد ذلك شاركت في ستوديو الفن ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية.

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