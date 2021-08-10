بعد المشاركة في أوليمبياد 1920، بدأ نشاط بـ لا توقف في سبيل تأسيس "الاتحاد المصري لكرة القدم"، استغرق النشاط دا سنة 1921 كاملة، علشان إعداد النظام واللوايح والعلاقة بين الاتحاد والأندية، وشكل البطولة، وكان فيه ناس كتير شغالين على هذا الملف.

نفس الوقت دا اللي كان فيه سيد درويش بـ يغني: قوم يا مصري، وأنا المصري كريم العنصرين، وبلادي بلادي، وكان فيه هوس بـ كلمة مصر.

3 ديسمبر 1921، يمكن اعتباره هو "عيد ميلاد الاتحاد"، وكانت أول لجنة لـ إدارة الكرة المصرية مكونة من 15 شخصية بارزة:

الرئيس، جعفر باشا والي

الوكيل، فؤاد بك أباظة

السكرتير، يوسف أفندي محمد

أمين الصندوق، إسماعيل أفندي سري

إضافة إلى 11 عضوا، هم الأفندية: عباس حلمي زغلول، محمد صبحي، إبراهيم علام، نقولا عرقجي، طاهر السرجاني، زكريا عباس، رياض شوقي، عبد الحميد محرم، علي صادق، محمد جاهين، محمد إبراهيم.

بـ النسبة لـ جعفر باشا والي، فـ أظن معروف إنه كان قبلها وزير لـ الأوقاف، ثم وزير لـ المعارف العمومية، وكان رئيس النادي الأهلي، وكان من الناس المشغولة بـ التمصير، رغم إنه عيلته أساسا مش مصرية، إنما مصري وقتها ما كانتش بـ المنشأ إنما بـ الهوية، وهو ما كانش خواجة.

في بدايات تشكيل الاتحاد، ما كانش عنده مقر، الاجتماعات بـ يعقدوها في مقر النادي الزراعي اللي فـ ميدان الأوبرا، أما المستندات فـ كانت في بيت يوسف أفندي محمد سكرتير الاتحاد، ولما يكون فيه اجتماع يجيب معاه الأوراق المطلوبة.

طبعا الوضع دا ما كانش مريح، وما ينفعش يستمر، فـ النادي الأهلي استضاف الاتحاد ونشاطاته واجتماعاته ومستنداته، بس دا كمان مش نافع، إزاي يعني نادي هو جزء من الاتحاد، الاتحاد يبقى جزء منه؟ فـ دا كمان ما استمرش.

أخيرا بقى عندهم مقر صغير في شارع المدابغ، استمروا فيه شوية، ثم اتنقلوا لـ مقر أكبر شوية في شارع الشواربي، ثم المبنى الخاص بقى اللي نعرفه في الجزيرة.

في الطريق شكلوا أول لجنة لـ الحكام، من بين أعضاء الاتحاد، وكانت مكونة من الأفندية: محمد صبحي، يوسف محمد، إبراهيم علام، إسماعيل سري، حسين حجازي، رياض شوقي، وسكرتير اللجنة علي أفندي صادق.

طيب، اتشكل اتحاد، وبقى له مقر، واتعملت لجان، فاضل إيه؟ نلعب بقى، أي نمارس النشاط اللي عشانه معمولة كل الحاجات دي، ننظم بطولة خاصة بـ الاتحاد الوليد، غير الكاس السلطانية اللي بـ ينظمها الاتحاد المصري الإنجليزي، وكان ساعتها لسه مولود الأمير فاروق، ابن السلطان فؤاد اللي بقى الملك فؤاد، فـ سموا الكاس على اسمه: كاس التفوق لـ الأمير فاروق.

19 فبراير 1922 كانت أول مباراة في أول بطولة مصرية، ينظمها اتحاد مصري، كان يوم أحد، والماتش دا اتلعب على أرض المختلط، بين نادي التوفيقية، ونادي منتخب المدارس.

كانت الماتشات بـ تتلعب من غير تنظيم لـ اللاعبين وقيدهم وإشراكهم في المباريات، بس في نوفمبر من نفس السنة، تحديدا 15 منه، صدرت أول لائحة لـ اللاعبين، إنما ما كانش فيه فكرة "بطاقة اللاعب" لـ حد 30 أكتوبر 1925.

إنما يا أصدقائي، هل كل دا كان كفاية؟

لأ، الأمور ما مشيتش بـ البساطة دي، بس دا موضوع تاني، خليه لـ مقال تاني.