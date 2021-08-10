الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بداية من أكتوبر..

مرشح لخلافة ميركل يدعو لجعل اختبارات كورونا واجبة الدفع

أرمين لاشيت
أرمين لاشيت

دعا مرشح لخلافة أنجيلا ميركل في منصب مستشار ألمانيا إلى جعل اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد واجبة الدفع اعتبارًا من أكتوبر القادم.

وقال أرمين لاشيت، الذي يشغل منصبي رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي ورئيس حكومة ولاية شمال الراين- فيستفاليا، اليوم الثلاثاء: "بدءًا من اليوم، ستصدر الإشارة بأنه سيتوجب الدفع لأي اختبار يتم إجراؤه... اعتبارًا من أكتوبر القادم".

ولكنه أشار إلى أنه يجب مواصلة توفير اختبارات مجانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم.

وقال لاشيت إنه لا بد من توسيع نطاق الاختبارات في محاولة للحيلولة دون حدوث موجة رابعة من كورونا، وأوضح أنه يتم استبعاد من تلقى اللقاح من إلزام إجراء الاختبار.

وفي سياق متصل، صرح رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، بأنه يسعى إلى زيادة الضغط على من لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد من خلال الحافز السلبي المالي.

وقال ماركوس زودر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، اليوم الثلاثاء، لإذاعة بافاريا: "من لا يتلقى اللقاح، يتحمل المسئولية"، وأضاف في ظل اختبارات الكشف عن الفيروس التي توفرها الحكومة مجانًا حتى الآن: "ويعني ذلك أيضًا أن دافعي الضرائب لن يمكنهم تحمل جميع تكاليف ذلك، ويتعين على المرء أن يدفعها بنفسه".

ويعتزم زودر ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الأخرى التشاور اليوم الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الإجراء القادم في ظل أزمة الوباء.

ومن القضايا الرئيسية على جدول المشاورات اختبارات الكشف عن كورونا، وهل ستكون مجانية أم لا في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن حزبي لاشت وزودر يشكلان الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه ميركل والذي يرشح لاشت حاليا لمنصب المستشار بعد إعلان ميركل عدم عزمها الترشح مجددا للمستشارية،  ويكوّن الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا،  ومن المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في ألمانيا في 26 سبتمبر المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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