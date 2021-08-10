بولندا: تطعيم 17.9 مليون شخص بشكل كامل ضد «كورونا»

سجلت وزرة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت حتى الآن من تطعيم 17 مليونا و910 آلاف و610 أشخاص بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو بولندا - أنه تم توزيع 35 مليونا و50 ألفا و510 جرعات من اللقاح حتى الآن، بينها 37 ألفا و539 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما حصل 18 مليونا و643 ألفا و526 شخصا على الجرعة الأولى من اللقاح.

كانت بولندا قد سجلت 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و884 ألفا و361 حالة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 75 ألفا و285 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.