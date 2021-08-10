«الرعاية الصحية» تستأنف مبادرة الكشف المبكر عن هشاشة العظام بالإسماعيلية

تستأنف الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، مبادرة الكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام لأهالي محافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الهيئة؛ أن المبادرة تشمل؛ الكشف المبكر المجاني عن هشاشة العظام لكل الرجال والسيدات فوق الأربعين عامًا بمجمع الإسماعيلية الطبي، والكشف على مرضى الكُلى المزمنة بمركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية للإطمئنان على صحتهم.

وأكدت أنه يتم تقديم التوعية اللازمة عن هشاشة العظام التى أصبحت تصنف من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم دون الشعور بأعراض والتي تظهر في وقت متأخر من الإصابة.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت الثلاثاء الماضى عن بدء حملة الكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام لدى السيدات والرجال فوق سن الأربعين وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى الكُلى، كونهم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، لافتة إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالحملة للسيدات والرجال فوق الأربعين داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما تتم الفحوصات لمرضى الكُلى داخل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية التابع أيضًا للهيئة بالإسماعيلية.

وأضافت، أن الحملة تستمر على مدار 4 أيام غير متتالية خلال شهر أغسطس 2021، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بهدف الكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض سالفة الذكر من خلال جهاز "أكيليس"، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف أي عوامل خطورة أو إصابة لدى المفحوصين يتم تحويلهم فورًا إلى الأطباء المختصين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتلقي الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم.

وتابعت، أنه تشمل فعاليات حملة الكشف المبكر عن هشاشة العظام، أيضًا تقديم التوعية اللازمة للمترددين على المنشآت الصحية سالفة الذكر، لتعزيز الوعي حول أسباب المرض وأعراضه وعوامل الخطورة المؤدية له وكذلك سبل الوقاية منه، إضافة إلى أهمية التشخيص والكشف المبكر عن المرض في علاجه وتجنب مضاعفاته، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف هشاشة العظام بين أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، حيث تصيب 30% من النساء و 10% من الرجال بعد سن الخمسين.