الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد علام يطرح البوستر الرسمي لألبوم «حالف وناوي» (صور)

محفوظ وعلام
محفوظ وعلام

يستعد المنتج محمد علام لطرح أول أغاني ألبوم "حالف وناوي" للمطرب مصطفى محفوظ يوم 12 أغسطس المقبل.

والأغنية تحمل اسم الألبوم "حالف وناوي"، وذلك على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

"حالف وناوي"  كلمات أحمد علي موسى وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك.

الألبوم بعنوان "حالف وناوي" يتكون من 10 أغاني يتم طرحه أغنية كل أسبوع تعاون فيهم محفوظ مع كبار الموزعين منهم توما وكريم عبد الوهاب ومدحت خميس وأحمد عبد السلام ومن الشعراء تامر حسين وأحمد علي موسى ووائل توفيق وحسين رضوان وعمرو تيام وجمال الخولي ومن الملحنين تامر علي ومدين وأحمد محيي وياسر نور وتم التسجيل في عدد من الاستوديوهات منهم "فايف وصوت الحب و art"  ومع اهم مهندسين الصوت منهم ياسر أنور وعمار خاطر.

IMG-20210810-WA0085
محمد علام 

وكان المطرب والملحن مصطفى محفوظ انتهى من تسجيل أغنيات أحدث ألبوماته بعنوان "حالف وناوى" فى أول تعاون له مع المنتج محمد علام، ومن المقرر طرحه ضمن موسم صيف 2021.

الألبوم يتكون من 10 أغنيات وتعاون محفوظ مع كبار الموزعين منهم توما وكريم عبد الوهاب ومدحت خميس وأحمد عبد السلام، ومن الشعراء تامر حسين وأحمد على موسى ووائل توفيق وحسين رضوان وعمرو تيام وجمال الخولى، ومن الملحنين تامر على ومدين وأحمد محيى وياسر نور.

محفوظ وعلام
محمد علام 

وتم التسجيل فى عدد من الاستوديوهات منهم "فايق وصوت الحب وart" مع أهم مهندسين الصوت منهم ياسر أنور وعمار خاطر.

ويستعد عدد من المطربين خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغنيات المختلفة خلال الفترة المقبلة بينما يستعد غيرهم لتقديم عدد من الحفلات الغنائية في مختلف محافظات مصر وفي بعض الدول العربية المختلفة.

الدول العربية كريم محافظ أغاني الغنائية طرح أغنية شعر منة أدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

مصادر بـ«التعليم»: الفتيات يكتسحن قائمة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة

«الوزراء» يكشف حقيقة فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة

تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«الصحة» تطلق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشي.. اللاعب على كل الحبال

ثروت الخرباوي

وثالثهما الحوينى

مؤمن المحمدي

3 ديسمبر 1921

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

صور

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني