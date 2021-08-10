محمد علام يطرح البوستر الرسمي لألبوم «حالف وناوي» (صور)

يستعد المنتج محمد علام لطرح أول أغاني ألبوم "حالف وناوي" للمطرب مصطفى محفوظ يوم 12 أغسطس المقبل.

والأغنية تحمل اسم الألبوم "حالف وناوي"، وذلك على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

"حالف وناوي" كلمات أحمد علي موسى وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك.

الألبوم بعنوان "حالف وناوي" يتكون من 10 أغاني يتم طرحه أغنية كل أسبوع تعاون فيهم محفوظ مع كبار الموزعين منهم توما وكريم عبد الوهاب ومدحت خميس وأحمد عبد السلام ومن الشعراء تامر حسين وأحمد علي موسى ووائل توفيق وحسين رضوان وعمرو تيام وجمال الخولي ومن الملحنين تامر علي ومدين وأحمد محيي وياسر نور وتم التسجيل في عدد من الاستوديوهات منهم "فايف وصوت الحب و art" ومع اهم مهندسين الصوت منهم ياسر أنور وعمار خاطر.

محمد علام

وكان المطرب والملحن مصطفى محفوظ انتهى من تسجيل أغنيات أحدث ألبوماته بعنوان "حالف وناوى" فى أول تعاون له مع المنتج محمد علام، ومن المقرر طرحه ضمن موسم صيف 2021.

الألبوم يتكون من 10 أغنيات وتعاون محفوظ مع كبار الموزعين منهم توما وكريم عبد الوهاب ومدحت خميس وأحمد عبد السلام، ومن الشعراء تامر حسين وأحمد على موسى ووائل توفيق وحسين رضوان وعمرو تيام وجمال الخولى، ومن الملحنين تامر على ومدين وأحمد محيى وياسر نور.

محمد علام

وتم التسجيل فى عدد من الاستوديوهات منهم "فايق وصوت الحب وart" مع أهم مهندسين الصوت منهم ياسر أنور وعمار خاطر.

ويستعد عدد من المطربين خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغنيات المختلفة خلال الفترة المقبلة بينما يستعد غيرهم لتقديم عدد من الحفلات الغنائية في مختلف محافظات مصر وفي بعض الدول العربية المختلفة.