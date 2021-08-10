رئيس رجال الأعمال: الزراعة جسر العبور لتنمية القارة الإفريقية

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة دكتور يسري الشرقاوي في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الأهرام الزراعي الأول للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، والذي يعقد في القاهرة في نسخته الأولى، بحضور وزيري التموين والزراعة د علي مصيلحي والسيد القصير وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، والعديد من السفراء الأفارقة تلبية لدعوة الجمعية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر ولفيف من الشركات والمؤسسات الكبرى الزراعية والمستثمرين في القطاع الزراعي والعديد من أعضاء الجمعية.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي أننا نسعى من خلال مثل هذه المعارض إلى نقل التكنولوجيا والحداثة والتجربة المصرية في الإصلاحات متعددة الأبعاد وأهمها القطاع الزراعي الذي هو عماد الأمن الغذائي، واننا بإمكاننا دفع التقارب المصري الأفريقي عبر تشجيع التعاون بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز الاستثمارات الزراعية داخل القارة موظفين في ذلك كل سبل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مستغلين كافة الموارد المتاحة في القارة ذات الصبغة الزراعية وهذا يعد جسراً حقيقيا للتقارب المصري الأفريقي عبر جسور التنمية الزراعية.

حجم الزراعة بالقارة

وقال “الشرقاوي”، إن حجم الأراضي الصالحة للزراعة ما يزيد عن 60%من إجمالي الأراضي حول العالم على مستوى القارة وتمثل الأراضي الزراعية بالقارة الإفريقية نحو 35% من إجمالي مساحة القارة ، فالبرغم من المساحات الهائلة من الأراضي الزراعية إلا أنه لا تحقق إلا نسبة 25% من استهلاكها الزراعي ، لافتاً إلى أنه النشاط الزراعي بالقارة السمراء واعد الذي يعد العمود الفقري للتكامل الاقتصادي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الغندور رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع الزراعة بالقارة السمراء بمثابة القارة الشابة نظرا أن حجم العمالة التي تعمل بقطاع الزراعة ذات أعمار صغيرة ويمثلون أكبر نسبة هم الذين ينضمون لقطاع الزراعة وذلك لتطوير آليات العمل بالمجال الزراعي بالقارة وذلك لزيادة إنتاجية الغذاء والحد من جميع العوامل السلبية التى تؤثر على قطاع الزراعة سلبا.

وأشار الغندور، إلى أن مصر نجحت فى تخطى أزمات الزراعة خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت مصر تعد أولى الدول الرائدة بقطاع تصدير الحاصلات الزراعية.