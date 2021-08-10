وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان معرض ومؤتمر «أجروتك»

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وحمدي بدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، معرض الأهرام الزراعي “أجروتك” في نسخته الأولى.

وينظم المؤتمر مؤسسة الأهرام الصحفية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام.

وتفقد وزيرا الزراعة والتموين وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أجنحة المؤتمر المختلفة، والشركات العارضة للمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة.

وخلال فعاليات المؤتمر الذي يقام على هامش المعرض تحت عنوان: "الزراعة.. مستقبل مصر الواعد"، تقدم وزير الزراعة بخالص الشكر والتقدير، نيابة عن مزارعي وفلاحي مصر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للقطاع الزراعي والمشتغلين به .

وثمن القصير، الدور الوطنى العظيم الذى تقوم به كل هيئات ومؤسسات الإعلام المصرية فى تناول القضايا والموضوعات الهامة والتى أثرت بشكل كبير فى تشكيل وعى المواطن المصرى وجعلته أكثر قدرة على فهم الأحداث وتوابعها، لافتا إلى أن ذلك كان له أكبر الأثر فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدعيم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية.